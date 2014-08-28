Боевики захватили в плен 43 миротворца ООН на Голанских высотах

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу всемирной организации.

По данным ООН, еще 81 миротворец блокирован в районах боевых действий между боевиками и сирийской армией.

Читайте такжеИзраиль и палестинские боевики одновременно объявили о победе в секторе Газа"ООН прилагает все силы для освобождения задержанных миротворцев и восстановления свободы передвижения сил UNDOF в районе операции", - отмечается в сообщении.