Россия угрожает Польше реакцией из-за "кощунственной выходки" с самолетом Шойгу

"На обратном же пути (Шойгу со Словакии) произошел вопиющий инцидент – польская сторона, давшая разрешение на пролет российского самолета в Словакию, отказалась пропустить его при возвращении в Москву по якобы техническим причинам", - говорится в заявлении ведомства.

"Российской делегации пришлось в срочном порядке возвращаться в Братиславу в связи с нехваткой топлива, что создало реальную угрозу безопасности полета", - добавили в ведомстве.

"Лишь после энергичного демарша с нашей стороны польские власти согласились подтвердить действие ранее выданного ими разрешения на пролет над территорией Польши", - сказали в министерстве.

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"Сами по себе такие действия не могут квалифицироваться иначе как грубое нарушение норм и этики межгосударственного общения, а в контексте непосредственно празднований в Словакии – как кощунственная выходка против исторической памяти и заслуг тех, кто спас Европу от фашизма", - считают в МИД.

"Совершенно очевидно, что подобные действия Варшавы не останутся без соответствующей реакции с российской стороны", - подчеркнули в ведомстве.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во главе российской делегации находился в Словакии с рабочим визитом. Там он вместе с министром обороны Словакии принял участие в открытии выставки в городе Банска-Быстрица, посвященной 70-летию Словацкого национального восстания.

Ранее Польша запретила пролет Ту-154 министра обороны России Сергея Шойгу, который возвращался из Словакии. Позже самолет таки пропустили.