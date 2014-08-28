В РФ начались тактические учения авиации - СНБО
14:54, 28 августа 2014Мир
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На территории Российской Федерации начались тактические учения авиации восточного командования, которые будут длиться с 27 по 30 августа.
В России снова проходят учения авиации / aviasamara.ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, предыдущие учения ВВС России у границ Украины, которые длились с 4 по 8 августа, вызвали резкую критику Киева и международного сообщества.
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