В РФ начались тактические учения авиации - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, предыдущие учения ВВС России у границ Украины, которые длились с 4 по 8 августа, вызвали резкую критику Киева и международного сообщества.