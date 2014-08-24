Туск поздравил украинцев с Днем Независимости на украинском языке

Дональд Туск сделал запись в социальной сети на украинском языке.

Глава польского правительства Дональд Туск поздравил граждан Украины с 23-й годовщиной Независимости на украинском языке. На украинском языке он сделал запись в своем Twitter. Читайте такжеУкраину поздравили с Днем Независимости король Испании и император Японии "Немає вільної Європи без незалежної України. Многая і благая літа українському народу. З Днем Незалежності!", - написал он. Nemaye vilnoyi Yevropy bez nezalezhnoyi Ukrayiny. Mnohaya i blahaya lita ukrayins'komu narodovi z Dnem Nezalezhnosti! — Donald Tusk (@premiertusk) August 24, 2014

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