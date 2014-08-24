Туск поздравил украинцев с Днем Независимости на украинском языке
19:50, 24 августа 2014Мир
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Дональд Туск сделал запись в социальной сети на украинском языке.
REUTERS
Глава польского правительства Дональд Туск поздравил граждан Украины с 23-й годовщиной Независимости на украинском языке.
На украинском языке он сделал запись в своем Twitter.
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"Немає вільної Європи без незалежної України. Многая і благая літа українському народу. З Днем Незалежності!", - написал он.
Nemaye vilnoyi Yevropy bez nezalezhnoyi Ukrayiny. Mnohaya i blahaya lita ukrayins'komu narodovi z Dnem Nezalezhnosti!
— Donald Tusk (@premiertusk) August 24, 2014
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