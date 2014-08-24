Папа Римский поздравил украинцев с Днем Независимости

Папа Римский Франциск передал поздравления президенту Украины Петру Порошенко по случаю 23-й годовщины независимости Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава Римской католической церкви выразил президенту и всем украинцам «сердечные пожелания благополучия и мира».

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«В нынешней ситуации я хочу пожелать, чтобы украинский народ смог идти дорогой развития, примирения и мира. Прошу Всемогущего Бога, чтобы Он щедро благословил всех жителей страны, а также руководителей, даруя им милость жить в согласии и братстве», - отметил Папа Римский в своем приветствии.