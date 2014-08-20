Польша заявила, что поляки не воюют на востоке Украины

Об этом говорится в заявлении министерства, переданном УНИАН в связи с информацией, опубликованной немецким агентством DPA.

"Министерство иностранных дел обращает внимание, что уже несколько месяцев в разных средствах массовой информации появляется информация о якобы участии польских граждан в боях на востоке Украины. До сих пор ни одна из этих информаций не подтвердилась, что может свидетельствовать об использовании такого типа обвинений как элемент информационной войны", - отметили в МИД Польши.

Ведомство отметило, что польское законодательство запрещает гражданам без согласия власти принимать участие в вооруженных формированиях за рубежом, и такие действия наказываются лишением свободы до 5 лет .

"Если бы польские граждане таким занимались, должны учитывать юридические последствия таких поступков, которые их ожидают в Польше", - отметили в министерстве.

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МИД призвал медиа перестать распространять ложную информацию о якобы участии поляков в боевых действиях в Украине.

Как сообщал УНИАН, об участии иностранных наемников, в частности граждан Польши, в боевых действиях на востоке Украины на стороне украинских силовиков чаще всего сообщали российские медиа.

В то же время стало известно о задержании первого гражданина ЕС, который принимал участие в боях на Донбассе, но который воевал на стороне пророссийских сепаратистов. Им оказался серб по происхождению со словацким гражданством.