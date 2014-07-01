Украина находится в состоянии экономической, милитарной, информационной войны - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время конференции на тему "От государственного к общественному вещанию".

По словам Яценюка, Украине необходимо новое, качественное Общественное телевидение, которое будет говорить правду. "Правда в первую очередь нужна миллионам украинцев. Тем более, в эти сложные времена. В эти сложные времена, когда Украина находится в состоянии реальной войны: войны милитарной, войны экономической, войны не объявленной, но слишком эффективной - информационной. И зачастую складывается так, что информационная война имеет намного большее влияние как внутри Украины, так и внешне, когда на белое восточные соседи говорят черное. Когда пропаганда 80-летней давности кажется просто цветочками по сравнению с тем, что показывают каналы соседнего государства", - отметил глава правительства.Читайте такжеЯценюк анонсировал переход от реанимации к реабилитации экономики Украины

Яценюк подчеркнул, что "именно в такие времена возникает реальная потребность в правдивой и справедливой информации", для чего сделаны шаги по принятию закона об Общественном телевидении.