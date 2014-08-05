СМИ: корабль США доставит на базы НАТО в Норвегии тяжелое вооружение

Об этом сообщают норвежские СМИ со ссылкой на источники в министерстве обороны страны. "Американский опыт войны в Афганистане и Ираке диктует необходимость замены вооружения", - сообщает издание Adresseavisen со ссылкой на источник в минобороны страны.

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Сообщается, что американский корабль прибудет в Намдалсэйд 10 августа. На его борту тяжелые танки M1A1 Abrams, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и другая техника. "Вооружение более современное и тяжелое, чем то, что находится на базах в центральной Норвегии", - отмечает издание.

Эксперт Столе Ульриксен в норвежском институте международной политики, к которому издание обратилось за комментарием, считает, что доставка нового вооружения свидетельствует о более "мрачном" взгляде Америки на развитие ситуации в Европе. "Это может иметь отношение к конфликту в Украине", - приводит издание слова эксперта.