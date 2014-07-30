Норвегия присоединится к санкциям Евросоюза против России

Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде. "Новые санкции ЕС против России свидетельствуют о серьезном ухудшении ситуации в Украине. Норвегия собирается тщательно изучить согласованные странами Евросоюза меры", - передает слова министра ИТАР-ТАСС.

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По его словам, намерение присоединиться к санкциям продиктовано "серьезными внешнеполитическими соображениями".

Как сообщал УНИАН, 29 июля Евросоюз принял экономические санкции третьего уровня против России в связи с ее агрессией в Украине.