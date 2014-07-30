Норвегия присоединится к санкциям Евросоюза против России
15:51, 30 июля 2014Мир
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Норвегия планирует присоединиться к санкциям Евросоюза против России. В ближайшее время правительство страны проведет консультации с парламентом по этому вопросу.
Норвегия думает присоединиться к санкциям ЕС против РФ / фото geoffreyroucourt.files.wordpress.com
Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде. "Новые санкции ЕС против России свидетельствуют о серьезном ухудшении ситуации в Украине. Норвегия собирается тщательно изучить согласованные странами Евросоюза меры", - передает слова министра ИТАР-ТАСС.
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По его словам, намерение присоединиться к санкциям продиктовано "серьезными внешнеполитическими соображениями".
Как сообщал УНИАН, 29 июля Евросоюз принял экономические санкции третьего уровня против России в связи с ее агрессией в Украине.
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