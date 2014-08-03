НАТО планирует усилить военные учения и разработать новые оборонительные планы

Об этом в интервью французскому изданию Midi Libre заявил Генеральный секретарь Альянса Андерс фог Расмуссен.

По его словам, Россия, поддерживая пророссийских сепаратистов в Украине, продемонстрировала своей агрессией тревожный сигнал и создала новую безопасную ситуацию в Европе.

Генсек НАТО в очередной раз обратился с призывом к руководству стран-членов Североатлантического альянса увеличить бюджетные расходы на оборонную сферу.

”В то время как Россия за последние 5 лет увеличила свой военный бюджет в 1,5 раза, средние расходы стран-членов НАТО на оборону уменьшились на 20%. Так оставаться не может, мы должны перевернуть эту тенденцию”, - подчеркнул Расмуссен.

Также глава НАТО выразил поддержку версии руководства США относительно вероятной причины падения пассажирского самолета малайзийских авиалиний на Донбассе в середине июля.

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”У нас много информации, которая указывает на то, что в этом виноваты сепаратисты, поддерживаемые Россией”, - заявил Расмуссен.

Он подчеркнул, что считает обстрел самолета из 298 людьми на борту ”военным преступлением”.