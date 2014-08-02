Обама: Путин действует нерационально

Об этом заявил президент США Барак Обама в пятницу во время выступления в Белом доме, передает BBC Украина.

По словам Обамы, руководство России должно быть заинтересованным в мероприятиях, которые бы привели к отмене экономических санкций против ее экономики.

Обама сказал, что позиция Соединенных Штатов проста: "Откажитесь от поддержки сепаратистов, санкции будут сняты и экономика снова начнет расти".

Читайте такжеРоссия не может относиться к Украине, как к вассала - Обама

Но, как отметил президент США, комментируя действия президента РФ Путина, "не все люди поступают рационально и не всегда они руководствуются среднесрочными и долгосрочными интересами".

Напомним, в пятницу состоялся телефонный разговор Барака Обамы с Владимиром Путиным, во время которой последний заявил, что продолжение давления санкциями со стороны Вашингтона на Москву вредит американо-российским отношениям и международной стабильности. Зато Обама призвал Кремль прекратить поддерживать сепаратистов на востоке Украины и придерживаться международных договоров.

29 июля США объявили о новых экономических санкциях против России из-за ее роли в дестабилизации ситуации в Украине.