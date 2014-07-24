Costa Concordia отправляется в последний рейс к пункту утилизации

Об этом сообщает ТСН.

Корабль отбуксируют с итальянского острова Джильо в Геную. Там самое дорогое судно века утилизируют, а перед тем в последний раз будут искать тело официанта Рассела Ребелло - единственного из затонувших, которого до сих пор так и не смогли найти.

Лайнер поднимали на поверхность 500 человек, итальянские инженеры впервые имели дело с таким большим судном весом более чем в 100 тонн. Поднять его удалось при помощи 30 намеренно построенных емкостей, наполненные воздухом.

Читайте такжеВ момент крушения Costa Concordia член экипажа вынес из сейфов судна 1,3 млн евроТеперь сопровождать лайнер к Генуи отправляются экологи, которые боятся: если судно перевернется, он навсегда разрушит уникальный риф острова Джильо. "Чтобы лайнер добрался до порта Генуи, нужны хотя бы 5 дней, а это огромный риск. Учитывая погоду и расстояние, отмечу, что есть другие порты, которые находятся гораздо ближе и куда менее рискованные", - говорят экологи.

Напомним, 14 января 2012 года круизный лайнер Costa Concordia налетел на риф, получил выбоину и перевернулся на бок. В это время на борту находилось более 4 тысяч туристов, из них 32 погибли. Тридцать третья жертва корабля - водолаз - присоединился к списку этой зимой. До сих пор под вопросом судьба капитана Франческо Скеттино, который покинул лайнер во время трагедии. Он - единственный подозреваемый в этом деле, но сам обвиняет рулевого. В случае, если вина капитана будет доказана, Скеттино ждут до 15 лет тюрьмы.