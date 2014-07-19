МИД Нидерландов: Трагедия самолета Boeing-777 открыла глаза Европе на события в Украине

Об этом сказал министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам Тиммерманс, Нидерланды отныне будут активно способствовать более решительным действиям со стороны Европейского Союза.

Министр иностранных дел Нидерландов поделился своими ощущениями, когда вчера вечером он прибыл в Киев и увидел возле здания посольства своей страны много цветов и людей. Он спросил их на русском языке, что они делают здесь, услышав в ответ: «Выражаем свою солидарность».

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«Мой первый приоритет - вернуть наших людей домой. Семьи хотят похоронить своих родных», - сказал Тиммерманс. «Мы шокированы новостями о том, что тела могут перемещать с места на место», - отметил министр, добавив, что люди «возмущены тем, что они слышат». «Пожалуйста, помогите нам вернуть наших людей домой, чтобы достойно их похоронить», - обратился к президенту Украины Тиммерманс.

«Как только мы получим доказательства, мы не остановимся, пока виновные в этом не предстанут перед судом», - заявил Тиммерманс, добавив, что речь идет ”не только о тех, кто нажал на курок, но и о тех, кто сделал это возможным». «Я считаю, что международное сообщество должно объединиться ради этого», - сказал министр.

Тиммерманс также отметил, что видел, как более 20 лет украинский народ отстаивал свою независимость. «Я видел Ваши выборы, господин президент. Я видел также надежду ваших людей. Мы, международное сообщество, должны сделать все, чтобы помочь вам реализовать надежду вашего народа», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

В то же время в правительстве Украины заявляют, что до сегодняшнего дня боевики так и не пускают на место падения сбитого ими малайзийского самолета в Донецкой области ни правительственную комиссию, ни международных экспертов, ни следственные группы.