Financial Times: В Евросоюзе снова разгорелась борьба за ключевые позиции

В своей статье под названием «В Евросоюзе снова разгорелась борьба за ключевые позиции», опубликованной в британской газете Financial Times, Питер Шпигель и Хью Карнеги сообщают о том, что группа восточноевропейских стран предприняла последнюю попытку не дать представителю Италии получить должность нового верховного представителя ЕС по внешней политике на этой неделе, обвинив Рим в в «недостаточно твердой позиции» по отношению к России. Кампанию против министра иностранных дел Италии Федерики Могерини возглавили Латвия, Эстония, Литва и Польша, которые являются «основными сторонниками строгих санкций против Кремля», как сообщают европейские дипломаты.

Их протест негласно поддержали страны, которые выступили за жесткие санкции после того как на прошлой неделе Могерини пригласила российского президента Владимира Путина на саммит ЕС и лидеров азиатских стран, который должен пройти в Милане в октябре.

Борьба за то, кто заменит леди Эштон на должности верховного представителя перешла на передний план в преддверии саммита, который состоится в среду, так как в ЕС все больше опасаются того, что по поводу кандидатов на другие высшие должности – в частности, на должность председателя Европейского совета, который возглавляет саммиты ЕС – не будет достигнуто согласия из-за отсутствия консенсуса.

Читайте такжеСоюзники Украины блокируют назначение пророссийской чиновницы на должность главы дипломатии ЕС«Редко они бывают такими открытыми», – сказал ветеран ЕС о переговорах.

Ангела Меркель, канцлер Германии, призвала принять «пакетное» соглашение о всех оставшихся высших должностях ЕС на саммите и дала понять, что она готова поддержать кандидатуру Хелле Торнинг-Шмитт, левоцентристского премьер-министра Дании, которая может заменить Хермана ван Ромпея на посту председателя совета. Меркель ранее призыва своих коллег, лидеров правоцентристских сил, блокировать кандидатуру от социалистов на эту должность.

Но то, что Меркель все же приняла кандидатуру г-жи Торнинг-Шмидт, которую поддерживают в Великобритании, вызвало беспокойство в Париже, где не хотят, чтобы лидер страны, которая не является членом еврозоны, возглавляла саммиты ЕС и саммиты представителей стран, которые входят в еврозону.

«Мы не имеем ничего против нее лично, но кто в таком случае возглавит советы еврозоны?», – заявил высокопоставленный французский чиновник. «Проблема в том, какой политический имидж это создаст. Национальный фронт сразу начнет возмущаться по поводу того, что евро управляет не член еврозоны».

Читайте такжеFinancial Times: Италия призывает ЕС не торопиться с санкциями против РоссииВ минувшие выходные кандидатуру Федерики Могерини одобрили еще несколько стран. Как сообщили два высокопоставленных европейских чиновника, лидеры левоцентристов, в том числе председатель Совета министров Италии Маттео Ренци и президент Франции Франсуа Олланд, провели в субботу телефонную конференцию и согласились поддержать её. Однако все больше членов Европарламента выступают против кандидатуры Могерини, а именно этот орган должен утвердить её назначение. В особенности против неё выступает правоцентристский блок, по мнению представителей которого, итальянскому министру иностранных дел, которая заняла свой пост в феврале, не хватает опыта и престижа.

«Вы выбираете квалификацию и опыт или же политическую окраску и пол?», – задал вопрос один из ведущих правоцентристских политиков, который выступает против кандидатуры госпожи Могерини.

Г-н Ван Ромпей, который возглавляет переговоры, попросил делегации стран-членов ЕС прийти к соглашению хотя бы по поводу кандидатуры на пост верховного представителя по внешней политике на саммите, так как этот человек станет также членом новой Европейской комиссии.

Жан-Клод Юнкер, который предположительно возглавит Еврокомиссию, должен собрать всех 28 комиссаров до летних каникул, чтобы слушания об утверждении их кандидатур могли начаться в сентябре. Хотя согласно договорам ЕС, избрать замену г-жи Эштон можно взвешенным большинством голосов премьер-министров, г-н Ван Ромпей все же надеется, что национальные делегации смогут достичь консенсуса.

Если кандидатура Могерини будет отклонена, то кандидаты от Польши (Радослав Сикорский) и Швеции (Карл Бильдт), которые считающиеся сторонниками жесткого курса против России, вероятно, тоже не получат назначение на пост, который сейчас занимает Кэтрин Эштон, говорят дипломаты. В итоге, парламентарии могут прийти к консенсусу и выбрать верховным представителем ЕС по международным делам представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, комиссара гуманитарной помощи ЕС и ветерана Всемирного банка.