В результате авиаударов Израиля по Сектору Газа погибли 35 человек

Палестинские чиновники заявляют о гибели в результате авиаударов Израиля по меньшей мере 35 человек за последние сутки, сообщает Радио Свобода.

Израильская военная авиация наносит удары по Сектору Газа в ответ на ракетные удары палестинских боевиков.

Израиль сообщает, что с начала операции против палестинской группировки «Хамас», 8 июля, его военные самолеты нанесли авиаудары по 430 позициям боевиков.

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По данным израильского министерства обороны, 117 ракет, выпущенных 8 июля палестинцами, упали на территории Израиля. Еще 45 были сбиты системой «Железный купол». Сегодня три ракеты упали возле Иерусалима. Системой противоракетной обороны были перехвачены две ракеты, выпущенные по Тель-Авиву.

Вчера правительство Израиля разрешило министерству обороны призвать около 40 тысяч резервистов для возможного проведения наземной операции против «Хамаса». Израиль пригрозил начать вторжение в Сектор Газа, если ракетные удары не прекратятся.