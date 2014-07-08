Над Тель-Авивом перехватили выпущенную из Сектора Газа ракету
20:02, 08 июля 2014Мир
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Это первая попытка боевиков обстрелять один из крупнейших городов страны с ноября 2012 года.
REUTERS
Израильская армия перехватила над Тель-Авивом палестинскую ракету, выпущенную из Сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель полиции.
Это первая попытка боевиков обстрелять один из крупнейших городов страны с ноября 2012 года.
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"Был осуществлен перехват (ракеты) над Тель-Авивом", -сказал собеседник агентства.
Ракету сбила батарея ПРО "Железный купол".
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