Армия Израиля получила разрешение на призыв до 40 тыс. резервистов

В понедельник на военную службу уже были призваны 1,5 тыс. резервистов для обеспечения безопасности в приграничных с сектором Газа районах и предупреждения проникновения палестинских боевиков на израильскую территорию в ходе начавшейся минувшей ночью военной операции «Рубеж обороны», сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в структурах безопасности Израиля.

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В настоящее время операция находится в фазе ударов с моря и воздуха по позициям террористов в секторе Газа. За 12 часов операции ВВС и ВМС Израиля нанесли удары по 90 объектам в секторе Газа и осуществили операцию по точечной ликвидации командира спецназа «Хамас».