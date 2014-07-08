Армия Израиля получила разрешение на призыв до 40 тыс. резервистов
17:46, 08 июля 2014Мир
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Армия Израиля получила разрешение на призыв до 40 тыс. резервистов для подготовки к возможной наземной операции в секторе Газа.
Армия Израиля получила разрешение на призыв резервистов / фото segodnya.co.il
В понедельник на военную службу уже были призваны 1,5 тыс. резервистов для обеспечения безопасности в приграничных с сектором Газа районах и предупреждения проникновения палестинских боевиков на израильскую территорию в ходе начавшейся минувшей ночью военной операции «Рубеж обороны», сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в структурах безопасности Израиля.
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В настоящее время операция находится в фазе ударов с моря и воздуха по позициям террористов в секторе Газа. За 12 часов операции ВВС и ВМС Израиля нанесли удары по 90 объектам в секторе Газа и осуществили операцию по точечной ликвидации командира спецназа «Хамас».
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