После проигрыша сборной на ЧМ-2014 бразильские болельщики сожгли около 6 автобусов в Сан-Паулу
07:32, 09 июля 2014Мир
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В бразильском городе Сан-Паулу разъяренные футбольные болельщики подожгли несколько автобусов и машин после проигрыша сборной Бразилии команде Германии в полуфинале чемпионата мира.
REUTERS
Об этом сообщает местный телеканал Globo, передает Лента.ру.Читайте такжеЧМ-2014, 1/2 финала, Бразилия - Германия - 1:7:
По последним данным полиции, сразу после окончания матча неизвестные сожгли минимум шесть автобусов.
Также были зафиксированы несколько случаев краж из местных магазинов. При этом некоторых зачинщиков беспорядков полиция уже арестовала.
Сообщается, что беспорядки в Сан-Паулу и городе Ресифи начались еще по ходу матча, когда бразильцы уже к 29-й минуты игры пропустили пять безответных мячей,
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