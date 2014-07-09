После проигрыша сборной на ЧМ-2014 бразильские болельщики сожгли около 6 автобусов в Сан-Паулу

Об этом сообщает местный телеканал Globo, передает Лента.ру.Читайте такжеЧМ-2014, 1/2 финала, Бразилия - Германия - 1:7:

По последним данным полиции, сразу после окончания матча неизвестные сожгли минимум шесть автобусов.

Также были зафиксированы несколько случаев краж из местных магазинов. При этом некоторых зачинщиков беспорядков полиция уже арестовала.

Сообщается, что беспорядки в Сан-Паулу и городе Ресифи начались еще по ходу матча, когда бразильцы уже к 29-й минуты игры пропустили пять безответных мячей,