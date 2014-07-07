Наводнения на границе Бразилии и Аргентины: 20 тысяч пострадавших

Об этом сообщила служба гражданской обороны бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, пишет РИА Новости.

По информации канала Globovision, два человека погибли в муниципиях Арройо-ду-Тигре и Жакутинга, еще один пропал без вести. На территории всего штата объявлено чрезвычайное положение, водная стихия затронула 78 муниципий.

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Сильнее других пострадали города Итаки на границе с Аргентиной, где свои дома покинули более 9 тысяч человек, и Уругуайана (почти 6 тысяч человек).

Между тем, бразильские синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации и продолжение осадков, а также обещают снижение температуры до 6 градусов Цельсия.