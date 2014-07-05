В Карловых Варах открылся 49-й международный кинофестиваль

Как сообщает Радио Свобода, в программу кинофестиваля входят три фильма, которые представляют Украину: документальная лента «Майдан» и два художественных фильма, которые включены в конкурсную программу. Это лента Мирослава Слабошпицкого «Племя» и фильм «Встреча вслепую», который имеет общее украинский-грузинское производство.

Почетный гость фестиваля - известный американский актер и режиссер Мел Гибсон, которого за вклад в мировую кинематографию в Карловых Варах отметят высшей наградой - «Хрустальным глобусом».

Читайте такжеОдесский кинофестиваль заменил «Новое российское кино» в программе «Путь к свободе»

В этом году организаторы фестиваля позаботились обо всех возрастных категориях гостей. Программа составлена ​​так, что фильмы можно посмотреть как в кинозалах, так и под открытым небом. Уже традиционно есть в Карловых Варах и городок для молодежи, где можно разбить палатку или развернуть полевую кухню. Удалось сохранить и скидку на билеты для студентов.

История международных кинофестивалей в Карловых Варах началась в 1946 году. Благодаря настойчивости и инициативе организаторов фестиваль вошел в категорию «А» и стал престижной киноакциею в Центральной и Восточной Европе.

12 июля, в день окончания работы кинофестиваля будут произнесены имена победителей.