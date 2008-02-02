В России началась агитация перед выборами в местные органы власти

В России в субботу стартует агитационный период в СМИ на выборах депутатов местных законодательных собраний и глав муниципалитетов, которые пройдут вместе с президентскими выборами 2 марта.

Многим избирателям 2 марта придется голосовать по двум или более бюллетеням. По данным ЦИК, в этот день в стране кроме президентских выборов пройдут 709 местных.

В 11 субъектах РФ выборы главы государства совпадут с выборами депутатов органов законодательной власти, а в ряде регионов избиратели сформируют городские Думы и выберут глав муниципалитетов.

Период предвыборной агитации по всем выборам завершится за сутки до голосования - 29 февраля.