Новый король Испании Фелипе VI приведен к присяге

Как передает РИА «Новости», Фелипе, положив руку на Конституцию, поклялся «честно исполнять свои обязанности, соблюдать и добиваться соблюдения Конституции и законов и уважать права граждан и автономий».

«Я начинаю мое правление с огромным волнением за честь принять корону, осознавая ответственность и с огромной надеждой на будущее Испании. Это великая нация, в которую я верю, которую я люблю и которой восхищаюсь, с чьей судьбой я чувствовал себя связанным на протяжении всей жизни как наследный принц и сегодня уже как король», - заявил Фелипе.

«Я убежден, что парламентская монархия может и должна быть на службе Испании. Монархия должна искать близости с гражданами, должна заслуживать их уважение и их доверие», - добавил он.

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Фелипе поблагодарил своего отца - Хуана Карлоса. «Мой отец обещал стать королем всех испанцев, и он стал им», - сказал Фелипе, после чего сказал слова благодарности своей матери Софии.

Церемония проходила во Дворце Кортесов в Мадриде, где обычно заседает нижняя палата парламента. На ней присутствовали представители Генеральных кортесов, премьер-министр Мариано Рахой, министры, главы Верховного и Конституционного судов, члены семьи монарха, главы автономий.