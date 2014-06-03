Ситуация в Украине будет среди центральных тем переговоров Обамы и Коморовского - советник

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил советник главы польского государства Роман Кужняр.

"Без сомнения, что это будет важным фоном для всех разговоров, которые будут проходить в Варшаве. Я бы не прогнозировал, это будет самая важная тема, но это точно будет одно из нескольких важнейших дел",- заявил он, отметив, что Коморовский, помимо двусторонних вопросов с США, планирует также обсудить поддержку Украины в условиях дестабилизации ситуации в стране Российской федерацией.

Кужняр обратил внимание на то, что Россия продолжает с помощью своих диверсантов дестабилизировать ситуацию в Украине, выразив мнение, что в ближайшее время она не откажется от такой политики.

Читайте такжеСША назвали лицемерием предложение России о "гуманитарных коридорах""Мы должны попытаться найти на это (агрессию России в Украине - УНИАН) ответ, и это точно будет предметом не только польско-американских разговоров, а тоже всех лидеров государств, будут в Варшаве в эти ближайшие два дня",- сказал он.

Советник Коморовского отказался рассказать, что именно Президент Польши будет предлагать Обаме сделать для поддержки украинцев, отметив лишь, что он точно будет обсуждать "лучшее" согласование политики западных держав в отношении России и поддержку реформ Украины.

"Думаю, будет идти речь о лучшем согласовании действий, направленных на поддержку Украины - если она выберет путь реформ для приближения ее к миру демократии - не только между Польшей и США, а в целом между западными союзниками свободных государств", - отметил собеседник агентства.

Читайте такжеРоссия бойкотирует ПАСЕ"Это очень сложная дорога и будет требовать систематической поддержки важнейших западных государств", - добавил он.

Собеседник агентства также отметил, что тема координации усилий западных держав в отношении России за ее действия в Украине будет продолжена во время переговоров Президента США Барака Обамы на саммите Большой семерки в Брюсселе на этой неделе. (Этот саммит должен состояться в российском Сочи при участии России, но встречи и формат были изменены через события в Украине - УНИАН).

"То, что там будет решено, будет иметь большое значение для отношений Запада и России, потому что эта политика достаточно неоднородна и поэтому малоэффективна", - сказал Кужняр, выразив мнение, что по итогам этого саммита можно ожидать "более решительную и общую линию" западных государств.

По данным канцелярии президента Польши, в польской столице Обама в ходе своего двухдневного визита, 3-4 июня, проведет встречи с главой государства Брониславом Коморовским, главой правительства Дональдом Туском, встретится с главами государств Центральной и Восточной Европы и выступит с речью по случаю 25-й годовщины первых частично независимых выборов в польский парламент, состоявшихся 4 июня 1989 года.

Среди собеседников Обамы будет избранный президентом Украины на внеочередных выборах 25 мая Петр Порошенко.

Пресс-секретарь президента Польши Йоанна Тшаска-Вечорек сообщила УНИАН, что в торжественных мероприятиях по случаю "25 годовщины Свободной Польши" примут участие около десятка глав государств, среди которых, помимо Обамы, она вспомнила Президентов Германии, Франции, Австрии, лидеров Вышеградской четверки, прибалтийских государств и ряда балканских стран.

Обаму во время его визита в Польшу, с которого он начинает свое европейское турне, в рамках которого также посетит Брюссель и Францию, будет сопровождать государственный секретарь США Джон Керри. Госсекретарь проведет в Варшаве переговоры тоже на тему Украины с главой польского МИДА Радославом Сикорским.

Польский МИД отметил, что главы дипломатических ведомств планируют обсудить польско-американское сотрудничество и ситуацию в регионе "с особым учетом кризиса в Украине".

Нынешний визит в Польшу станет вторым для Обамы, который стал Президентом США в начале 2009 года. Предыдущий раз он посещал Польское государство в мае 2011 года.