Испанский король отрекся от престола

Следующим королем станет его сын Фелипе. Главой государства Хуан Карлос был на протяжении 39 лет, передает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

О том, что монарх отрекся от престола, сообщил премьер-министр Испании Мариано Рахой. «Его величество король Хуан Карлос откажется от престола в пользу своего сына, принца Фелипе», — заявил глава кабинета министров.

В последние годы Хуан Карлос страдал из-за проблем со здоровьем. Так, в апреле 2012-го во время охоты на слонов в Ботсване монарх сломал в трех местах бедро. Из-за осложнений операцию пришлось повторить в декабре того же года. Но и это хирургическое вмешательство прошло неудачно — в ткани попала инфекция. В итоге уже в сентябре 2013-го Хуан Карлос вновь оказался на операционном столе. Несмотря на то что эта операция стала восьмой за три года, король после нее заявил, что не намерен отказываться от трона.

Читайте такжеИспанцы вышли протестовать против монархииБолее вероятной причиной отказа от престола стала череда скандалов, в которые оказались замешаны члены правящей династии. Зять Хуана Карлоса — герцог Пальмский Иньяки Урдангарина — был обвинен в финансовых махинациях. По этому делу в суд была вызвана дочь монарха — донья Кристина, которая, таким образом, стала первым членом королевской семьи, дававшим показания в суде по делу о коррупции.

Да и сама злополучная охота на слонов стоила Хуану Карлосу не только проблем со здоровьем, но и имиджевых потерь. Защитники животных были возмущены поведением монарха, а общественности не понравилось, что король таким образом развлекается, когда страна переживает экономический кризис. В итоге Хуану Карлосу пришлось публично извиниться за произошедшее. «Я очень сожалею по этому поводу. Я ошибся. Этого больше не случится», — заявил он.