Россия приняла меры, чтобы исключить возможность использования станций GPS в военных целях

Об этом УНИАН сообщили в Федеральном космическом агентстве РФ.

«Согласно поручению правительства РФ, Роскосмосом совместно с Федеральным агентством научных организаций 1 июня 2014 года реализованы меры, исключающие использование информации от станций глобальной сейсмографической сети (GSN), работающих по сигналам системы GPS и расположенными на территории Российской Федерации, в целях, не предусмотренных действующими соглашениями, в том числе в военных целях», - говорится в сообщении.

При этом о приостановлении работы станций GPS не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 13 мая вице-премьер РФ по вопросам ОПК Дмитрий Рогозин заявил, что Россия с 1 июня приостановит работу 11 наземных станций с передачи сигнала GPS на своей территории.

По словам Рогозина, США отказались размещать на своей территории станцию коррекции сигнала российской навигационной системы ГЛОНАСС.

17 ноября 2013 года New York Times распространило информацию о том, что американское ЦРУ и Пентагон пытаются уговорить Госдепартамент США не выдавать Роскосмосу разрешение на строительство на американской территории нескольких измерительных станций системы ГЛОНАСС из-за опасения, что они могут быть использованы в военных целях.

По данным издания, в американских спецслужбах и Пентагоне опасаются, что если Госдеп позволит разместить станции ГЛОНАСС, то Россия получит ”плацдарм на американской территории, который значительно увеличит точность российских управляемых ракет”.

Они также предполагают, что станции могут быть использованы для разведдеятельности непосредственно с территории США. Из-за этих подозрений Белый дом отсрочил принятие окончательного решения по вопросу размещения станций, пока Россия не предоставит дополнительные данные, а американские службы не пойдут общей позиции, сообщили анонимные источники в Госдепе и администрации президента.

”Я хотел бы понять, почему США должны быть заинтересованы в поощрении такого конкурента GPS, как российская система ГЛОНАСС, когда использование GPS во всем мире является очевидным преимуществом для США во многих отношениях”, - цитирует New York Times слова члена палаты представителей Конгресса Майка Роджерса, который ранее поинтересовался у Пентагона оценкой последствий размещения российский станций для национальной безопасности США.

Справка УНИАН. В октябре прошлого года Виталий Давыдов, который занимал тогда должность заместителя руководителя Роскосмоса, заявлял, что ведомство планирует разместить в США восемь станций. Он также подчеркивал, что на территории России действуют 19 измерительных станций американской системы GPS. Российская и американская стороны провели несколько встреч по этому вопросу, во время которых американцы предоставили запрос на дополнительную информацию по проекту.

ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) является российским аналогом американской Системы глобального позиционирования (GPS) и позволяет определять местоположение и скорость движения сухопутных, морских и воздушных объектов с точностью до 1 метра. Развертывание ГЛОНАСС началось в октябре 1982 года. Первый спутник ГЛОНАСС был выведен Советским Союзом на орбиту 12 октября 1982 года. 24 сентября 1993 года система была официально принята в эксплуатацию.