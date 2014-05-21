В Москве присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Политковской

Бывшего милиционера Сергея Хаджикурбанова и Лом-Али Гайтукаева признали организаторами преступления. Непосредственным исполнителем признали Рустама Махмудова. Братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых признали виновными в соучастии в убийстве. Следственный комитет России сообщил, что продолжит поиск заказчика убийства Политковской, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеНа телеканале Челябинска в выпуске новостей вышел антипутинский ролик (видео)Обозреватель российской «Новой газеты» Анна Политковская, которая была критически настроена к российской власти и не скрывала этого в своих публикациях, была убита в Москве в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. На скамье подсудимых пять человек - уроженец Чечни, трое его племянников и бывший оперативник ГУВД Москвы.