Le Figaro Vox: Возможно, Европе стоит выкупить военные корабли, которые Франция собирается продать России?

Украинский кризис поставил Францию, а вместе с ней и всю Европу, перед серьезной проблемой распространения оружия. В 2011 г. французские власти подписали договор, спорный уже в то время, о поставке четырех военных кораблей (универсальных десантных кораблей) типа «Мистраль» в Россию за 1,2 млрд. евро. Договор также предполагал передачу технической информации по поводу конструкции и эксплуатации этих кораблей. Первый корабль должен быть доставлен в конце 2014 года. Эти десантные вертолетоносцы способны перевозить воинские части, вертолеты и десантные судна для вторжения с моря, быть центром командования во время любых военных операций, а также плавучим госпиталем.

Поскольку украинский кризис обостряется, вполне правомерно сейчас пересмотреть этот договор, так как неизвестно, как далеко могут зайти геостратегические амбиции Москвы в долгосрочной перспективе. Именно поэтому Франция ни в коем случае не должна вооружать ВМФ России таким образом.

Перед французским правительством стоит сложный выбор: этот договор очень важен для государственной судостроительной компании DCNS, а также предприятия STX, которое является наполовину частным. Президент Франции может расторгнуть договор. Но это вызовет протест на западе страны, придется возместить России деньги, которые она уже выплатила, и в конечном итоге Президенту нужно будет искать новых клиентов для DCNS.

Или же он может не мешать выполнению договора. В этом случае он нанесет двойной удар ниже пояса своим европейским партнерам, которые сейчас довольно единодушны. В этом случае Франция заблокирует третью фазу экономических санкций против России, так как они должны коснуться договоров о распространении оружия. Но самое главное, Президент Олланд позволит России обеспечить себя наиболее современными возможностями десантной атаки, в то время как эта страна, которая имеет сухопутные и морские границы с несколькими странами-членами ЕС и НАТО, ведет себя очень воинственно в последнее время.

Германия уже долгое время хочет приобрести операционную военно-морскую базу. Силы военно-морского десанта в Европе сейчас не в лучшем состоянии, а такие приобретения слишком дорогие для большинства отдельно взятых стран.

Этот договор является проблемой не только Франции, но и всей Европы. Но Европа также предлагает возможность преобразовать эту французскую дилемму в преимущество европейцев: ЕС должен выкупить эти корабли и использовать их в своих целях. И это на самом деле необходимо не только для военных целей, но и для гуманитарных. Германия уже долгое время хочет приобрести операционную военно-морскую базу. Силы военно-морского десанта в Европе сейчас не в лучшем состоянии, а такие приобретения слишком дорогие для большинства отдельно взятых стран. К тому же, следующие широкомасштабные операции будут, без сомнения, проводиться совместно. Если бы у европейцев были общие корабли, они могли бы избавить себя от бесконечных споров о том, какая страна должна предоставить свои собственные корабли.

Кроме того, это могло бы стать мощным политическим сигналом для России и США: европейская покупка стала бы большим шагом вперед к координации совместных действий между европейскими армиями, что позволило бы сформировать огромную военную силу. В ближайшее время ЕС хочет разработать морскую стратегию безопасности, и эти корабли могли бы стать конкретным шагом к реализации её военной части. Наконец, ЕС сможет сформировать европейский центр командования. Таким образом, Франция внесет свой вклад в создание европейского союза в сфере обороны, который Президент Олланд обещал возобновить.

Эти корабли, например, можно передать под совместное командование Бельгии и Голландии, которые не стремятся установить первенство на море, и которые привыкли к сотрудничеству. Военных можно было бы набирать из всех европейских армий. Интегрированные структуры командования НАТО, а также самолеты Awacs, которые есть в распоряжении Альянса, доказывают, что совместная покупка и использование возможны.

Кроме того, эти корабли можно использовать для гуманитарных целей. Они могут служить базой, командным центром и военным госпиталем во время гуманитарных операций. Суден такого типа не было в распоряжении ЕС, когда произошла природная катастрофа на Гаити в 2010 г. Потенциальными пользователями и плательщиками были бы Европейская комиссия или Организации Объединенных Наций.

Чтобы ЕС больше не сталкивался с такой серьезной проблемой, ему следовало бы вместе с этой покупкой провести переговоры по укреплению военно-морского сектора. Именно в этом источник той дилеммы, которую сейчас должна решать Франция: промышленный национализм государств-членов создал, за деньги налогоплательщиков, слишком большую судостроительную промышленность, готовую экспортировать судна кому угодно. Это не проблема одной только Франции, это настоящий вызов для Европы.