Ливни привели к сильнейшему за 120 лет наводнению в Сербии и Боснии

Проливные дожди на Балканах стали причиной сильнейшего за 120 лет метеонаблюдений наводнения в регионе. По данным властей, в Сербии и Боснии жертвами стихии стали уже не менее 20 человек. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

По оценкам синоптиков, за три дня в регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из города Биелина на востоке Боснии после разлива реки Савы эвакуировано порядка 10 тысяч жителей. В некоторых населенных пунктах вода поднялась до второго этажа частных домов, людей там пришлось снимать с крыш подтопленных зданий при помощи вертолета.

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Общее число жителей региона, которым из-за наводнения пришлось оставить свои дома, может достигать 15 тысяч. В Боснии уже подтверждена гибель 12 человек, в Сербии — еще восьми.

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