Ливни привели к сильнейшему за 120 лет наводнению в Сербии и Боснии
По оценкам синоптиков, за три дня в регионе выпала трехмесячная норма осадков.
Проливные дожди на Балканах стали причиной сильнейшего за 120 лет метеонаблюдений наводнения в регионе. По данным властей, в Сербии и Боснии жертвами стихии стали уже не менее 20 человек. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
По оценкам синоптиков, за три дня в регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из города Биелина на востоке Боснии после разлива реки Савы эвакуировано порядка 10 тысяч жителей. В некоторых населенных пунктах вода поднялась до второго этажа частных домов, людей там пришлось снимать с крыш подтопленных зданий при помощи вертолета.
Читайте такжеВ Сербии введено чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений - МИД
Общее число жителей региона, которым из-за наводнения пришлось оставить свои дома, может достигать 15 тысяч. В Боснии уже подтверждена гибель 12 человек, в Сербии — еще восьми.
Фотогалерея "Проливные дожди подтопили Сербию"