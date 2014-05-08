В Приднестровье резко возрос спрос на молдавские паспорта, дающие право на безвизовый въезд в ЕС

Об этом заявила вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Наталья Герман, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает РИА Новости.

Герман выразила уверенность, что подписание Молдовой Договора об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС положительно повлияет на урегулирование приднестровского конфликта. Благодаря решению об освобождении граждан Молдовы от необходимости получать шенгенские визы возник большой спрос жителей Приднестровья на паспорта Молдовы, и вдоль реки Днестр молдавское правительство открыл 33 пункта по обработке заявок на документы и выдачи паспортов, сказала Герман.

Читайте такжеЕвросоюз ввел безвизовый режим с МолдовойКак сообщал УНИАН, с 28 апреля 2014 года жители Молдовы с биометрическими паспортами могут совершать краткосрочные поездки в Шенгенской зоны без виз.

Премьер-министр Молдовы Юрие Лянкэ заявил, что поддерживаемые Евросоюзом реформы и безвизовый режим для граждан Молдовы дают надежду на урегулирования "замороженного конфликта" в Приднестровье.

Отмечается, что ЕС и Молдова начали визовый диалог в июне 2010 года. Решение о безвизовом режиме принял Европарламент в начале апреля 2014 года.

Молдова парафировала Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013 года. Одновременно было парафировано аналогичное соглашение с Грузией. Окончательное подписание документов планировалось на август-сентябрь 2014 года. Однако в марте Евросоюз заявил по итогам саммита, что намерен подписать с Молдовой и Грузией соглашения об ассоциации, включающие в себя пункты о создании зоны свободной торговли, не позднее июня.