Швейцарский колледж ввел «санкции» против россиян: МИД РФ негодует

Сам текст ответа МИД привел на своей странице в Facebook.

««Добрый день, Мадам!

Мы рассмотрели вашу кандидатуру и благодарим вас за оказанное доверие.

К сожалению, мы не можем рассмотреть ваше досье положительно.

Наша философия не позволяет нанимать профессоров из страны:

- где правительство незаконно занимает территорию другого независимого и свободного государства,

- которая подстрекает и провоцирует гражданскую войну в других странах путем отправки и вооружения провокаторов,

- чей президент постоянно лжет и не уважает ни международное право, ни подписанные договоренности;

- и чей народ поддерживает своего президента с рейтингом одобрения 70%.

Это наши санкции и наш протест против политики и войны, развязанной Россией.

Желаю вам удачи в ваших поисках, пожалуйста, примите заверения в нашем самом высоком уважении.

Мартин Фрейбургхаус

Директор»»

Комментарий российских чиновников, впрочем, не содержит опровержения тому, что сказано в ответе. Критика скорее выстроена в духе «сам дурак»:

«Принимая во внимание категоричность ответа господина директора М.Фрейбургхауса, надо полагать, ни один из 140 преподавателей данного учебного заведения не является гражданином стран, бомбивших Югославию, незаконно вторгшихся в Ирак, развязавших ливийскую войну, в различных формах спонсировавших международный терроризм на Северном Кавказе и в Сирии.

Иначе можно подумать, что швейцарскими колледжами руководят форменные болваны. Кстати, а учиться российским гражданам там можно? Естественно, не бесплатно, а за «кровавые деньги»?», — заявили в МИДе РФ.

При этом российское внешнеполитическое ведомство призвало своих сторонников спамить на почту колледжа.

hvylya.org