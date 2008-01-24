Из-за брака Касьянов не станет кандидатом в Президенты РФ

Центризбирком РФ не будет регистрировать экс-премьера, лидера Российского народно-демократического союза (РНДС) Михаила КАСЬЯНОВА из-за высокой доли брака в подписных листах.

Как сообщает Газета.ru, ЦИК РФ выявил 13,38% недействительных и недостоверных подписей от числа всех автографов, собранных в поддержку самовыдвижения М.КАСЬЯНОВА кандидатом на должность президента РФ. Это почти в три раза превышает установленный законом - 5% - уровень брака в подписных листах. По этой причине экс-премьер не сможет участвовать в выборах, поскольку ЦИК будет вынужден отказать ему в регистрации.

"В результате проверки было выявлено 80 тыс. 261 недействительная и недостоверная подпись, что составляет 13,38%», - сообщил секретарь ЦИК Николай КОНКИН. «В результате проверки количество достоверных подписей составляет 1 млн. 983 тыс. 405 подписей. Таким образом, количество достоверных подписей менее двух миллионов, что является основанием для отказа регистрации кандидата на должность президента РФ". По словам секретаря, "кандидат М.КАСЬЯНОВ протокол не получил, хотя был приглашен для получения копии протокола".

Между тем, по словам пресс-секретарь экс-премьера Елены ДИКУН, М.КАСЬЯНОВ намерен оспорить в ЦИК итоги проверки подписей в поддержку его кандидатуры. "Только что мы получили итоговый протокол рабочей группы ЦИК. Количество "подписей избирателей, выполненных другим лицом", вместо 170 стало 213. Что касается других замечаний, связанных с оформлением подписных листов, то юристы штаба сейчас над ними работают, чтобы довести наши возражения до сведения ЦИК", - заявила Е.ДИКУН.

Кроме этого 22 января Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела по факту подделки более 15,5 тыс. подписей в поддержку М.КАСЬЯНОВА. Официальный представитель ведомства Татьяна ЧЕРНЫШЕВА сообщила, что "факты фальсификации подписных листов выявлены в Рыбинске и в Республике Марий Эл".

Выборы президента в России пройдут 2 марта.