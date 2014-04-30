Путин грозится ответить на санкции Запада

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передают "РИА Новости".

"Правительство РФ уже предлагало какие-то ответные шаги. Я считаю, что в этом нет необходимости, но если что-то подобное будет продолжаться, то, конечно, мы должны будем подумать о том, кто и как (из зарубежных компаний) работает в РФ, в ключевых отраслях российской экономики, в том числе в энергетике", - сказал Путин.

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При этом он подчеркнул, что "нам бы очень не хотелось прибегать к каким-то шагам, ответным мерам, надеюсь, что это не потребуется".

"Повторяю еще раз, ничего хорошего в этих санкциях нет, они наносят вред", — отметил российский президент.