Путин требует снять блокаду с Приднестровья со стороны Украины и Молдовы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«Но в конечном итоге, и я из этого исхожу, нужно, конечно не медля, снять блокаду, негативные последствия которой сейчас люди, проживающие в Приднестровье, испытывают и со стороны Молдовы, и со стороны, кстати говоря, Украины», - сказал Путин.

Он заявил, что на границу между Приднестровьем и Украиной уже подтянуты «националистические вооружённые формирования», и вот такая ситуация как можно быстрее должна быть прекращена.

Путин заявляет, что в конечном итоге людям должно быть позволено самим решать свою судьбу.

«Вот над этим мы вместе со всеми партнёрами и будем работать, конечно, опираясь прежде всего на тех людей, которые в Приднестровье проживают», - сказал он.

По словам президента РФ, Приднестровье - это одна из сложнейших проблем, «доставшаяся нам после крушения Советского Союза». Он заявил, что там проживает «свыше полумиллиона человек, которые настроены действительно очень пророссийски, многие из них российские граждане».

«У людей есть собственное представление о том, как им строить своё будущее, свою судьбу. И это ни что другое, как проявление демократии, если мы позволим этим людям сделать так, как они хотят. Нужно, безусловно, вести диалог и с Молдовой, и с Украиной, нужно интенсифицировать переговоры в рамках «5+2» – есть такая формула: это Молдова, Приднестровье и пять государств, которые участвуют в этом процессе примирения», - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля в МИД Украины вновь опровергли информацию РФ о якобы блокировании Приднестровского региона Республики Молдова.

По словам директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгения Перебыйноса, «заявления российской стороны и приднестровских должностных лиц о якобы блокировании Приднестровского региона Республики Молдова не основываются на фактах и не отвечают действительности».

Он отметил, что, заявляя о блокаде и уменьшении количества граждан, которые пересекают границу, представители Приднестровья в то же время сообщают об увеличении экспортно-импортных операций региона и советуют местным жителям воздерживаться от посещения Украины.

Как сказал Перебыйнис, на пресс-конференции 7 апреля лидер Приднестровья Евгений Шевчук признал, что уменьшение пассажиропотока на центральном (приднестровском) участке границы между Украиной и Молдовой вызвано нежеланием его жителей посещать Украину.