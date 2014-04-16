Парламент Приднестровья просит Россию признать независимость республики

Приднестровские парламентарии ссылаются на закрепленное в уставе ООН право народов на самоопределение и результаты прошедшего в республике в 2006 году референдума. Тогда более 97% участников плебисцита высказались за независимость и последующее присоединение непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) к РФ.

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"Выразив свою волю посредством одного из базовых институтов прямой демократии - плебисцита, проголосовав за независимость ПМР и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации, приднестровский народ реализовал неотъемлемое право свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие", - говорится в обращении, сообщает РИА Новости.

По мнению приднестровских депутатов, необходимость в принятии подобного документа назрела уже давно.

"С данной инициативой вышла группа парламентариев, подобные обращения поступали от советов народных депутатов всех городов и районов республики, а также от представителей общественных объединений", - отметил спикер парламента Михаил Бурла.