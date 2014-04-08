США рассматривают усиление своего военного присутствия в Европе

Об этом заявил во вторник помощник министра обороны США Дерек Чоллет, передает Радио Свобода.

Выступая в комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США, Чоллет подчеркнул, что Соединенные Штаты не стремятся к конфронтации с Россией, но противозаконная аннексия Крыма и сохраняющаяся военная угроза со стороны России в отношении Украины могут стать причиной увеличения численности американского воинского контингента в Европе.

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Дерек Чоллет сказал также, что решено продлить пребывание в Черном море американского эсминца "Truxtun" и направить в этот регион на будущей неделе еще один корабль. Сейчас численность американского военного персонала на территории европейских государств насчитывает около 67 тысяч человек.