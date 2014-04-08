Российские десантники высадились возле Северного полюса
14:48, 08 апреля 2014Мир
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Воздушно-десантные войска России впервые в истории успешно приземлились с помощью парашютов на дрейфующие льды Северного Ледовитого океана вблизи Северного полюса.
Российские войска десантировались в Арктике / mil.ru
Об этом сообщил во вторник представитель управления пресс-службы и информации Минобороны России по Воздушно-десантным войскам подполковник Евгений Мешков.
"В 14.00 8 апреля 2014 года впервые в истории подразделение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках проведения опытной эвакуационно-спасательной операции успешно десантировалось парашютным способом на дрейфующие льды Северного Ледовитого океана, в непосредственной близости от Северного полюса", - сказал Мешков.
Ранее Путин велел ФСБ обратить внимание на Арктику и Украину.
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