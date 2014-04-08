Российские десантники высадились возле Северного полюса

Об этом сообщил во вторник представитель управления пресс-службы и информации Минобороны России по Воздушно-десантным войскам подполковник Евгений Мешков.

"В 14.00 8 апреля 2014 года впервые в истории подразделение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках проведения опытной эвакуационно-спасательной операции успешно десантировалось парашютным способом на дрейфующие льды Северного Ледовитого океана, в непосредственной близости от Северного полюса", - сказал Мешков.

Ранее Путин велел ФСБ обратить внимание на Арктику и Украину.