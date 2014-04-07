Путин велел ФСБ обратить внимание на Арктику и Украину

Президент РФ Владимир Путин сегодня на встрече с руководителями ФСБ подчеркнул необходимость развивать пограничную инфраструктуру в Арктике и добавил, что после вывода международных войск из Афганистана российские союзники в Центральной Азии могут нуждаться в помощи в поддержании стабильности в регионе.

Также он заявил, что федеральная служба безопасности России должна быть готова отразить атаки боевиков и не позволить неправительственным организациям действовать с «деструктивной» целью, «как в Украине», сообщает Радио Свобода.

Он добавил, что надо оставаться начеку после Олимпиады в Сочи и выразил обеспокоенность из-за опасности питаемого, по его мнению, Западом внутреннего инакомыслия.

Читайте такжеМеркель пригрозила Путину последующими санкциями«Мы должны четко различать законную оппозиционную деятельность, которая есть в каждой демократической стране и экстремизм, построенный на ненависти, на разжигании межнациональной и социальной розни, на отрицании законов и конституции. Надо видеть разницу между цивилизованным оппонированием власти и обслуживанием чужих национальных интересов в ущерб собственной стране», - сказал российский президент.

По словам Путина, в прошлом году на территории России сотрудниками ФСБ были остановлены действия 46 сотрудников иностранных спецслужб и 258 их агентов.

«Современное российское законодательство предоставляет все возможности для прозрачной деятельности неправительственных общественных организаций. Но мы никогда не допустим, чтобы они использовались для достижения деструктивных целей, как это произошло в Украине, когда часто по каналам неправительственных организаций из-за рубежа финансировались националистические, неонацистские структуры, боевики, которые стали главной ударной силой государственного антиконституционного переворота», - утверждает Путин.