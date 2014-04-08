Казахстан ужесточит наказание за сепаратизм
За призывы к незаконному изменению территориальной целостности Казахстана по проекту нового Уголовного кодекса страны предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Tengrinews.kz.
"Проектом Уголовного кодекса вводится новая статья, которая предусматривает уголовную ответственность за сепаратистскую деятельность. Будут признаны уголовно-наказуемыми деяния по призывам к незаконному, неконституционному изменению территориальной целостности Республики Казахстан, дезинтеграции", - рассказала в интервью журналистам начальник управления департамента Генеральной прокуратуры Арман Аяганова.
Читайте такжеКазахстан поддержал агрессию России против Украины "Статья относится к тяжким (преступлениям) и по части первой предусматривает максимальную меру наказания в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Если эти же действия будут совершаться лицом с использованием служебного положения, то до 10 лет", - отметила она.
Также она уточнила, что, так как Интернет приравнен к СМИ, эта статья будет распространяться на пропаганду и публичные призывы, относящиеся к сепаратизму.