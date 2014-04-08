Казахстан ужесточит наказание за сепаратизм

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

"Проектом Уголовного кодекса вводится новая статья, которая предусматривает уголовную ответственность за сепаратистскую деятельность. Будут признаны уголовно-наказуемыми деяния по призывам к незаконному, неконституционному изменению территориальной целостности Республики Казахстан, дезинтеграции", - рассказала в интервью журналистам начальник управления департамента Генеральной прокуратуры Арман Аяганова.

Читайте такжеКазахстан поддержал агрессию России против Украины "Статья относится к тяжким (преступлениям) и по части первой предусматривает максимальную меру наказания в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Если эти же действия будут совершаться лицом с использованием служебного положения, то до 10 лет", - отметила она.

Также она уточнила, что, так как Интернет приравнен к СМИ, эта статья будет распространяться на пропаганду и публичные призывы, относящиеся к сепаратизму.