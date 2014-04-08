Сепаратисты проиграли выборы в Квебеке

Таким образом, избиратели не поддержали правящую Квебекскую партию, которая реализовывала сепаратистскую программу. Потеря власти этой партией исключает проведение референдума по выходу франкоязычной провинции из состава Канады, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

По последним данным, либералы лидируют в 70 из 125 избирательных округов, тогда как Квебекская партия - всего в 31. Представители менее крупных партий побеждают в остальных округах, передает Reuters.

Следующие выборы, согласно законам провинции, предстоят в октябре 2018 года.

Ранее по инициативе Квебекской партии были проведены два референдума по вопросу отделения от Канады - в 1980 и 1995 годах. Оба раза сторонники независимости не смогли заручиться поддержкой большинства жителей, хотя девять лет назад мнения жителей провинции разделились почти поровну.

Французский язык является родным для четырех из пяти жителей Квебека. Этот факт сепаратисты называют среди причин, которые позволяют им добиваться создания собственного государства.

Результаты прошедших выборов означают, что отвергнуты и предложенные Квебекской партией секулярные нормы, которые запретили бы работникам бюджетной сферы носить видимые религиозные символы - мусульманские хиджабы, еврейские ермолки и крупные христианские нательные кресты.