Немыря: евроинтеграция - приоритет не только внешней, но и внутренней политики

Грузия рассчитывает на партнерство Украины в организации своей европейской и евроатлантической интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Тбилиси заявил государственный министр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Георгий БАРАМИДЗЕ в ходе встречи с вице-премьер-министром Украины Григорием НЕМЫРЕЙ.

«Украина является главным стратегическим и надежным другом Грузии, на которого мы возлагаем большие планы и надежды в строительстве демократического государства и нашей европейской и евроатлантической интеграции», - сказал Г.БАРАМИДЗЕ.

В свою очередь, вице-премьер Украины Г.НЕМЫРЯ отметил важность партнерства Украины и Грузии в организации планов европейской и евроатлантической интеграции с учетом прошедших президентских выборов в Грузии и парламентских – в Украине.

«Сформировано новое правительство, которое работает месяц, и за этот месяц правительство четко определилось с приоритетом. Европейская и евроатлантическая интеграция должна быть не только приоритетом внешней, но и внутренней политики в качестве платформы для экономических и политических реформ», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, возобновление в составе украинского правительства должности вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции связано также с необходимостью создания централизованного механизма координации организационных мер по интеграции.