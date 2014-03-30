США выделят Молдавии $10 млн на укрепление границ

США выделят Молдавии дополнительно 10 млн долларов на повышение безопасности на границах. Об этом объявила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на совместной пресс-конференции с главой МИД республики Натальей Герман в Кишиневе, сообщает ИТАР-ТАСС.

В ходе визита обсуждалась ситуация в регионе в связи с кризисом на Украине и приднестровская проблематика, сообщила Нуланд.

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"Я приехала также заявить о поддержке США суверенитета и территориальной целостности республики. Мы предоставим Кишиневу дополнительно 10 млн долларов на повышение безопасности на границах", - добавила она.

"США окажут всемерную поддержку реформам молдавского правительства, направленным на интеграцию в Европейский союз. Мы хотим видеть эту республику независимой, процветающей и европейской", - заявила Нуланд. По ее оценке, отношения между Кишиневом и Вашингтоном находятся на пике развития.