Саакашвили обещает кадровые чистки во власти
18:38, 18 января 2008Мир
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Уже в ближайшие дни
Михаил СААКАШВИЛИ, избранный президентом Грузии на второй срок, обещает в ближайшие дни "заменить абсолютное большинство" министров и своих уполномоченных в регионах.
Как сообщает Газета.ру, об этом он заявил на встрече с представителями тбилисской интеллигенции в пятницу.
«Наше решение, чтобы абсолютное большинство министров и губернаторов были заменены в ближайшее дни», - заявил М.СААКАШВИЛИ.
«Я это делаю потому, что нам нужна новая энергия и новый заряд", - пояснил М.СААКАШВИЛИ, инаугурация которого состоится в ближайшее воскресенье.
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