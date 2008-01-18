Саакашвили обещает кадровые чистки во власти

Михаил СААКАШВИЛИ, избранный президентом Грузии на второй срок, обещает в ближайшие дни "заменить абсолютное большинство" министров и своих уполномоченных в регионах.

Как сообщает Газета.ру, об этом он заявил на встрече с представителями тбилисской интеллигенции в пятницу.

«Наше решение, чтобы абсолютное большинство министров и губернаторов были заменены в ближайшее дни», - заявил М.СААКАШВИЛИ.

«Я это делаю потому, что нам нужна новая энергия и новый заряд", - пояснил М.СААКАШВИЛИ, инаугурация которого состоится в ближайшее воскресенье.