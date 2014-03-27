Великобритания может заморозить акции российских компаний на Лондонской бирже

Об этом сказал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи с сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества Украина - ЕС Петром Порошенко в Лондоне, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

Так, Кэмерон заверил, что давление Британии на Россию в связи с агрессией в Крыму будет разным. Он напомнил, что уже прекращено военное сотрудничество с Москвой и применены определенные визовые ограничения. Также абсолютно реально рассматривается замораживание акций российских компаний, торгуемых на Лондонской бирже, сказал премьер.

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Кроме того, по данным пресс-службы, во время встречи, участие в которой принимал и министр иностранных дел Уильям Хейг, рассматривался вопрос создания нового Соглашения безопасности Украины.

"Я не исключаю, что вскоре начнется наработка нового формата этого документа. Поскольку Будапештский меморандум продемонстрировал свою неэффективность", - сказал Порошенко.

Не менее важной темой переговоров, говорится в сообщении, стал вопрос активного участия Великобритании в экономической помощи Украине на двусторонней основе, в формате Международного валютного фонда, а также совместных европейских проектов.

Отдельно поднимался вопрос упрощения визового режима между Украиной и Великобританией. Стороны достигли договоренностей, предусматривающих одновременное движение в двух направлениях - это резкое снижение платы за визовые услуги и подготовка Соглашения об упрощении визового режима, сообщили в пресс-службе. В соответствии с настоящим Соглашением, значительная часть украинцев сможет получить долгосрочные бесплатные визы по упрощенной процедуре.

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Порошенко отметил, что украинская сторона также будет добиваться права для украинцев безвизового въезда на территорию Великобритании.