В Израиле приняли закон «О стабильности власти»

Закон «О стабильности власти» также предусматривает ограничение числа министров правительства: их будет не более 18, причем у каждого министра может быть не более четырех заместителей. Также отменяется практика назначения «министров без портфелей» и вводится ограничение на возможность оппозиции требовать голосования о недоверии правительству (отныне это можно делать только раз в месяц), сообщает Associated Press, передает Лента ру.

Противники всех этих нововведений называют их антидемократическими и нацеленными на консолидацию власти в руках правящей коалиции. Сторонники заявляют, что закон позволит отсечь от политического процесса маргинальные и радикальные партии и сделать политическую систему страны стабильнее.

Одними из самых яростных оппонентов принятия закона были три представленные в Кнессете арабские партии. Им с трудом удавалось пробиваться в парламент и с двухпроцентным барьером. После его увеличения им придется объединяться, чтобы попасть в израильский парламент на следующих выборах.

Израиль является парламентской республикой, где вся полнота исполнительной власти сконцентрирована в руках правительства. Кабинет министров в этой системе формируется партией (или коалицией партий), победивших на последних парламентских выборах. Президент в Израиле выбирается депутатами парламента и исполняет преимущественно представительские функции.