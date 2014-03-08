Установлены личности двух граждан Украины – пассажиров исчезнувшего авиалайнера

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«Среди пассажиров самолета было 2 граждан Украины, их личности установлены», - говорится в сообщении.

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Посольствами Украины в Малайзии и Вьетнаме в координации с МИД Украины осуществляются меры для установления близких и родственников исчезнувших граждан Украины, добавили в министерстве.

Как сообщалось, в ночь на 8 марта во время выполнения рейса «Куала-Лумпур – Пекин» с экранов радаров исчез авиалайнер «Boeing 777-200» авиакомпании «Малайзийские авиалинии». На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

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Продолжается операция по поиску самолета в водах Южно-Китайского моря.