Тимошенко собирается с визитом в Россию

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ближайшее время, как ожидается, посетит с визитом Россию, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России на Украине Всеволод Лоскутов.

"Визит готовится. Я думаю, что в ближайшее время визит может состояться. Только по дате пока сложно сказать, потому что идут уточнения с обеих сторон по графику", - сказал Лоскутов.

Ранее Тимошенко заявила, что намерена в ближайшее время посетить с визитом Россию и обсудить с российским руководством вопросы сотрудничества в энергетической сфере. В МИД Украины сообщили, что визит готовится, однако не сообщили о конкретных датах.

"Речь идет об активизации работы в рамках межправительственной комиссии. Этот визит, по-видимому, можно рассматривать в рамках этой межправительственной комиссии", - отметил Лоскутов.