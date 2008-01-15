Саркози женился тайком - СМИ

В понедельник, 14 января, французская газета L`Est Republicain сообщила, что президент Франции Николя Саркози женился на бывшей супермодели и певице Карле Бруни еще в прошлый четверг, 10 января.

Закрытая и скромная церемония бракосочетания якобы состоялась в Елисейском дворце. Газета ссылается "на очень хорошие источники" из окружения одного из свидетелей, присутствовавших на свадьбе.

Официального сообщения о свадьбе не было сделано якобы по просьбе самих молодоженов. L`Est Republicain отмечает, что согласно 169 статье французского гражданского кодекса, обнародование информации не обязательно, если на то существуют веские причины.

В данном случае такими причинами, по данным издания, стали требования обеспечить спокойствие президента республики, необходимое для того, чтобы он мог эффективно исполнять обязанности главы государства, отмечает Лента.ру.

Напомним, что в октябре 2007 года газета L`Est Republicain, ссылаясь на свои источники в окружении президента Франции, одной из первых сообщила о готовящемся разводе Николя Саркози и его второй жены Сесилии Сигане-Альбениц. Кроме того, уже после развода именно этой газете Сесилия дала развернутое интервью, в котором рассказала о причинах своего расставания с мужем.

Напомним, что в ходе своей первой пресс-конференции, состоявшейся 8 января в Елисейском дворце, Николя Саркози подтвердил перед шестьюстами журналистами, что между ним и Карлой Бруни "все серьезно". При этом он отказался сообщить точную дату свадьбы, добавив, что журналисты обязательно узнают об этом, но, скорее всего, задним числом.

В прессу между тем просочились слухи, что церемония бракосочетания намечена на 8 или 9 февраля. Кроме того, ряд изданий, таких как Journal du dimanche (JDD) и 20minutes, сообщили со ссылкой на "авторитетного" блогера Allain Jules с@mmunication, что Бруни уже беременна от Саркози.

Позднее, как пишет Der Spiegel, редакция 20minutes официально опровергла информацию о том, что распространяла слухи о беременности Карлы Бруни. По словам главного редактора, сайт 20minutes размещает у себя странички более 3000 блогеров, поэтому информация, которую поместил блогер Allain Jules с@mmunication, была ошибочно принята за редакционную.