Путин поручил провести проверку войск на границе с Украиной

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает Радио Свобода.

По его словам, Путин поручил проверить способность войск к действиям при решении кризисных ситуаций, представляющих угрозу военной безопасности России, а также ситуаций антитеррористического, санитарно-эпидемиологического и техногенного характера.

Читайте такжеКучма, Кравчук и Ющенко заявляют, что Россия вмешивается в политическую жизнь КрымаПо распоряжению президента войска Западного округа, граничащего с Украиной, часть войск Центрального, а также другие роды войск подняли по тревоге, сообщил он.

Все войска, которые привлекаются к неожиданной проверке, должны уже до завтра быть приведены в высшие степени боевой готовности и осуществить развертывание на полигонах, заявил Шойгу.

По словам министра обороны России, это начало проверки всех Вооруженных сил страны, которую проведут этапами в срок до 3 марта.