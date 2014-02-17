Жертвами непогоды в Великобритании стали шесть человек

Жертвами наводнений, которыми с конца декабря охвачены многие районы юго-запада Англии и Уэльса, стали шесть человек. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на экстренные службы королевства.

По их данным, люди погибли, в частности, в ДТП в условиях плохой видимости. По данным синоптиков, в ряде районов порывы ветра сейчас достигают 130 км в час.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон предупредил британцев, что они "должны быть готовы к дальнейшему ухудшению погоды". "Правительство делает все от него зависящее для ликвидации последствий удара стихии", - заверил глава кабинета.

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Более чем в 300 районах Соединенного Королевства сейчас объявлена угроза наводнений. На юго-западе Англии и в Уэльсе вот уже в течение месяца затоплены десятки квадратных километров. Британские метеорологи не исключают, что к вечеру понедельника выпадет еще до 40 мм осадков.

С учетом подобной ситуации британское правительство приняло ранее решение использовать для борьбы с наводнениями армию. В районе затопления дислоцированы 3 тыс. военнослужащих, направлена спецтехника.

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