Армия Британии эвакуирует жителей затопленных районов

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на экстренные службы королевства.

Британские метеорологи установили, что нынешний январь стал одним из самых влажных с 1910 года, когда начались регулярные наблюдения за погодой. В результате с начала года затопленными по всей стране оказались более 8 тыс. домов.

Учитывая сложность сложившейся ситуации, ранее британское правительство приняло решение использовать для борьбы с наводнениями армию. В районе затопления, помимо непосредственно солдат, также дислоцированы бронетранспортеры. С их помощью военные доставляют в удаленные населенные пункты продовольствие, а также при необходимости эвакуируют людей.

В связи с тяжелой обстановкой на юго-запад страны прибыли премьер Дэвид Кэмерон и министр обороны Филип Хаммонд. Политики пообещали "сделать все от них зависящее" для нормализации ситуации и активизировать усилия по ликвидации последствий наводнения. В то же время Кэмерон признал, что на решение всех проблем в регионе "уйдет продолжительное время".

По данным специалистов, в ряде районов скорость ветра сейчас превышает 100 км в час. Ураган оставил без электроэнергии несколько тысяч домов, при этом местные власти не исключают возможность дальнейших аварийных отключений.

Продолжительные дожди серьезно нарушили железнодорожное и автомобильное сообщение Великобритании. Многие дороги сейчас закрыты в связи с угрозой затопления, по этой же причине на отдельных направлениях не ходят поезда. Синоптики называют нынешнее наводнение самым сильным за последние десятилетия.

Вечером во вторник Кэмерон примет участие в специальной пресс-конференции, созванной в связи с продолжающимся погодным кризисом. Кроме того, он будет председательствовать на заседании кризисного комитета "Кобра", который собирается лишь в тех случаях, когда существует прямая угроза госбезопасности Великобритании.

Смотрите галерею "Темза вышла из берегов":